Fransa'da fırtına uyarısı

Fransa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 kademeli alarm seviyesinin 3. düzeyi olan turuncu alarm, beklenen fırtınalar nedeniyle 33 bölgede verildi. Söz konusu 33 bölgenin içinde başkent Paris de yer alıyor.

"YILDIRIM İSABET EDEBİLİR" UYARISI

Açıklamada, yağış ve fırtınanın özellikle yarın gece daha da etkili olması beklendiği belirtilerek, olası yıldırım isabet etmelerine karşı uyarıda bulunuldu.



Fransa'nın özellikle batı bölgelerinin şiddetli yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, yağış nedeniyle çok sayıda kentte su baskınları yaşandığını bildirildi.





PLANLAR İPTAL

Öte yandan, birçok kentte yapılması planlanan gösterilerin aşırı yağış nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Fransa'nın birçok bölgesinde bu hafta etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda karayolunun ulaşıma kapandığı, birçok şehirde su baskınları yaşandığı ve hayatını kaybeden insanlar olduğu bildirilmişti.



Paris ve çevresinde çok sayıda karayolu, yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.