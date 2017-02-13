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Fransa'da gerginlikler sürüyor: 48 gözaltı

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasına karşı yapılan gösterilerde 48 kişi gözaltına alındı.

13.02.2017 - 14:40
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Hafta sonu Bobigny Mahkemesi önünde, polislerin Theo adlı gence yönelik copla gerçekleştirdiği cinsel saldırıyı protesto etmek için düzenlenen gösteride birçok araç yakıldı ve iş yerlerine zarar verildi. Olaylar nedeniyle 37 kişi gözaltına alındı.

TOPLAM 48 GÖZALTI

Öte yandan Val d'Oise bölgesinde Theo'ya destek için düzenlenen gösterilerde ise bir otobüs ateşe verildiği, 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Fransa'da gerginlikler sürüyor: 48 gözaltı

Theo isimli 22 yaşındaki gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, polislerden biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri için ise "kasti şiddet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

HOLLANDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı François Hollande, Theo'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılacağını açıklamıştı.

Fransa'da gerginlikler sürüyor: 48 gözaltı

Bobigny Nöbetçi Mahkemesi ise önceki gün cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan polisleri protesto için düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarla ilgili yargılanan iki genci 6 ay hapse mahkum etmişti.

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