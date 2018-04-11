Fransa'da gösterici molotofla kendini yaktı

Fransa'nın Nantes kentinde Notre-Dame-des-Landes bölgesinde havalimanı yapılmasını protesto eden göstericiler, eylemlerini devam ettiriyor. Polislerle ormanlık arazide çatışmalar gerçekleştiren göstericiler, güvenlik güçlerine molotoflarla saldırıyor.





KENDİNİ YAKTI

Polislerle çatışmaya giren göstericilerden biri güvenlik güçlerine molotof atmaya çalıştı. İçi yanıcı maddeyle dolu şiişenin fitilini ateşleyen gösterici, polise molotofu atmaya çalışırken kendini yaktı.

Fransa'da protestocu molotof atarken kendini yaktı - VİDEO

Elindeki şişeden sıçrayan benzin üzerine dökülünce montu alev aldı. Gösterici şişeyi attı ancak üstü başı yanmaya devam etti. Montunun yandığını fark eden göstericiye arkadaşları yardım etti. Alevler vücuduna değmeden söndürülen adam, olayı yara almadan atlattı.

BİTMEYEN HAVALİMANI PROJESİ

Şubat 2008’de kamu yararına ihtiyaç olduğuna karar verilen ve 2017 yılında açılması beklenen havaalanına karşı çıkan antikapitalist eylemciler 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu.

2012 yılında 28 gün süren açlık grevi sonucunda proje durdurulmuş daha sonra tekrar başlanıp kamp kuran antikapitalist gruplar devlet müdahalesi ile “Sezar operasyonu” yapılarak çıkartılmıştı.

Hukuki yollarla da proje iptali isteyen eylemciler yargıdan da taleplerinin reddini görünce 2016 yılında 15 bin ile 50 bin arası katılımcıyla yasa dışı eylem gerçekleştirildi.