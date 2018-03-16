Fransa'da grev mevsimi başlıyor

Avrupa'da ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar, geleneksel grevlere dönüşüyor. Her yıl Mart ayında başlayıp Haziran aylarına kadar süren grev mevsimi bu yıl Fransa'da başlıyor.

22 Mart tarihinde genel grev gerçekleştirecek olan SNCF (Fransa Tren şirketi), AirFrance ve HOP! (Airlinair, Regional ve Brit Air birleşimi) firmaları, iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini başlatacak.





MART AYINDA GENEL GREV

Üç firma Mart ayının 22'sinde başlayan genel grev ile iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemleri uygulayacak. 23 Mart tarihinde de gerçekleşecek olan grevler, 24 Mart tarihinde bitecek ve son olarak 30 Mart'ta yeniden başlatılacak.

1 hafta aralıkla gerçekleştirilecek olan eylem, Fransızlara ve turistlere zor günler yaşatacak.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DOLU GEÇECEK

Mart ayında AirFrance ve HOP! eylemlerini sonlandıracakken, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları SNCF'nin eylemleri ile dolu geçecek. Açıklanan eylem takviminde hemen hemen her gün SNCF'nin grev gerçekleştireceği belirtilirken, iş yavaşlatma ve iş bırakma ile geçecek olan grevin Fransa'da hayatı durdurma noktasına getirmesinden korkuluyor.

Sendikalar tarafından yayınlanan listeler Fransa basınında geniş yankı uyandırdı. Takim olarak yayınlanan listelerde 3aylık sürecin neredeyse tamamına yakınının eylemler ile dolu geçeceği görülüyor.

Yayınlanan listelerde turuncu renkle işaret edilen günlerde SNCF'nin, mavi renkli günlerde AirFrance'nin ve siyah renkli günlerde de HOP!'un eylem yaacağı belirtiliyor.

EYLEMLERİN NEDENİ

Eylemlerin Paskalya gününde de devam edecek olması, Fransızları endişeye sürüklüyor. konuya ilişikin açıklama yapan yetkililer, bu eylemin hükümet ile yapılacak olan mutabakatta gerekli olduğunu belirtirken, çalışma saati/ücret dengesinin gözetilmesi için de bu eylemin bir mecburiyet olduğunu belirtti.

Özellikle AirFrance ile birlikte AirFrance'a bağlı HOP! şirketinin de iş bırakacak olması Fransa'yı ve Avrupa'da uçuş dengesini etkileyecek. Zira Avrupa'nın en uygun iç sefer uçuşlarını gerçekleştiren HOP!, AirFrance ile iş bıraktığında Fransa'nın uçuş trafiğinde büyük aksamalar yaşanacak. O günlerde SNCG'nin de iş bıraktığı düşünüldüğünde, yurt işi ve yurt dışına çıkış kapıları birka günlüğüne kapanmış olacak.