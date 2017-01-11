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Fransa'da grip salgını uyarısı: Acil servisleri hazırlayın

Fransa'da Sağlık Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan grip salgını nedeniyle hastanelere hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı.

AA | 11.01.2017 - 14:32
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fransa

Sağlık Bakanı Marisol Touraine, grip salgını nedeniyle ülkedeki tüm hastanelerden acil servislerini hazırlamaları ve yataklarını boş tutmalarını istedi.

Touraine, grip salgının giderek yayıldığı ve şu an ülke çapındaki 850 hastaneden 142'sinin zor durumda olduğunu dile getirirken hastanelerin yanı sıra sağlık personelinin de hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

2 YIL ÖNCE 18 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık yetkilileri, 2014-2015'te yarısı 60 yaş üstü 18 bin kişinin ölümüne neden olan H3N2 virüsünün neden olduğu salgının bu yıl da benzer bir etki yaratmasından endişe ediliyor.

Kamu Sağlığı Merkezi, H3N2 virüsünün 2 yıl aradan sonra bu yıl geri döndüğünün altını çizerek virüsün birkaç hafta içinde ciddi bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

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