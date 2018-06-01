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Fransa'da hastane çalışanlarından açlık grevi

Ülkenin kuzeybatısındaki bir hastanede bir süredir açlık grevi yapan çalışanlar, yönetim binasını işgal ederek tepkilerini gösterdi. Çalışanlara bazı siyasilerden de destek geldi.

AA | 01.06.2018 - 08:35..
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Fransa'nın kuzeybatısında yer alan Rouvray Devlet Hastanesinde bir süredir açlık grevi yapan çalışanlar, taleplerine duyarsız kalan hastane yönetiminin binasını işgal etti.

10 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDEYDİLER

Yerel 76actu gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 aydır grevde olan hastane çalışanlarının bir kısmının 10 gün önce açlık grevine başladıkları belirtildi.

Haberde, hastanede aşırı yoğunluk ve kaynak yetersizliği nedeniyle hastaların yerlerde, bekleme salonlarında veya sandalye üzerinde uyuduğu, çocuk hastaların yetişkinlere ait bölümlerde kabul edildiği belirtilerek, çalışanların aşırı iş yüküne dikkati çekmek amacıyla grev kararı aldığı belirtildi.

Fransa'da hastane çalışanlarından açlık grevi

200 KİŞİLİK İSTİHDAM TALEBİ

Daha çok ruhsal hastalıklara yönelik tedavi hizmetleri ile ön plana çıkan hastanenin bölgedeki tüm taleplere cevap verdiği belirtilen haberde, çalışanların yaklaşık 200 kişilik bir istihdam ve ergenlik çağındaki hastalara yönelik bir bölüm açılması talebinde bulunduğu vurgulandı.

HASTANE BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Greve giden çalışanlardan bazılarının, yetkililerin ilgisizliği nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana açlık grevine başladığı ifade edilen haberde, dün itibarıyla açlık grevindeki çalışanlar ve bunlara destek veren çok sayıda kişinin hastane yönetiminin binasını işgal ettiği kaydedildi.

SİYASİLERDEN DE DESTEK GELDİ

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e yönelik tepki içeren pankartlar ve sloganlar eşliğinde binayı işgal eden yaklaşık 200 kişinin geceyi burada geçirecekleri açıklandı. Sabah saatlerinde polisin tahliye operasyonu düzenlemesi beklenirken, bazı milletvekilleri ve siyasiler de grev yapanlara destek mesajları verdi.

"BU İNSANLARIN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Milletvekili Caroline Fiat, "Ölün, acı çekin, kılımı kıpırdatmayacağım. Bu insanlara (yetkililer tarafından) denilen tam da budur. Onurlu bir şekilde çalışmak isteyen bu insanların kendilerini tehlikeli bir duruma atmaktan başka çaresi yok." mesajını paylaştı.

Fransa'da son dönemde sağlık sistemi ve hastanelerin durumundaki kötüye gidiş nedeniyle sık sık grevler yapılıyor. Ülkede çok sayıda hastane, geçen ay acil servis ve hasta kabul merkezlerini kapatarak gösteriler düzenlemişti.

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