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Fransa’da hastaneyi tahtakuruları istila etti

Marsilya kentindeki La Timone devlet hastanesi yönetimi, tahtakurusu istilası sebebiyle birçok odayı kullanıma kapatmak zorunda kaldı.

İHA | 09.08.2018 - 07:02..
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Marsilya’nın 5. bölgesinde bulunan La Timone devlet hastanesinin geçtiğimiz Aralık ayından beri tahtakurusu istilasından kurtulamadığı ve birçok hasta odasını kullanıma kapatmak zorunda kaldığı öğrenildi.

TEMİZLEDİKLERİ BÖCEKLER YİNE ORTAYA ÇIKTI

Tahtakurusu istilasından kurtulamayan hastane yönetimi, böcek ısırığına maruz kalan hastalarla ilgilenildiğini ve odaların böcekten temizlendikten sonra koku alan köpekler yardımı ile kontrol edileceğini duyurdu.

Öte yandan, geçtiğimiz Aralık ayında aynı hastanede tahtakurusu sebebiyle bir katının tümü kapatılmış, büyük bir temizlik yapılmış fakat tahtakurusu tekrar türemişti.

Fransa’da hastaneyi tahtakuruları istila etti

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