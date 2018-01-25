Fransa'da hata yapma 'hakkı yasası' onaylandı

Fransız meclisi, yurttaşlarının hükümetle olan ilişkilerinde meydana gelebilecek hataları hak olarak tanıma kararı aldı.

Buna göre; vergi beyannamesinde kazara hatalı bilgi verdiğini söylen vergi mükellefi bir Fransa vatandaşı, ceza almayacak. Şimdiye kadar ise direkt ceza alıyordu.

İLK HATADA GEÇERLİ

Ancak yeni yasa her hatayı kapsamıyor. Söz konusu 'hata yapma hakkı' kamu sağlığı gibi önemli konularda geçerli olmayacak ve yalnızca ilk hatayı kapsıyor olacak. Nitekim hatanın art niyetli olarak yapıldığı şüphesinde ise kişinin hatayı kasten yaptığını ispatlamak devletin sorumluluğunda.

HÜKÜMET VE HALK ARASINDA BİR DEVRİM

Fransa Kamu Harcamaları Bakanı Gerald Darmanin, Twiter hesabından yaptığı açıklamada "Bu yasa hükümet ve ve vatandaş arasındaki ilişkide bir devrim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yasayı seçim kampanyasında vaat olarak sunmuştu.

HAFİFLETİLMİŞ BİR CEZA ÖDENECEK

Başbakan Edouard Philip vatandaşın kazara yaptığı hatanın cezalandırılmayacağını fakat gecikme için hafifletilmiş bir ceza ödemesi olacağını söyledi. Yeni yasanın tam olarak işleme girmesi için milletvekilleri ilgili diğer yasaları inceleyecek.