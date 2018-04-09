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Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'nın Nantes kentinde bulunan bir yeşil arazide, 53 yıl önce yapılması planlanan ve halen inşaatına dahi başlanamayan havalimanı, çevrecileri harekete geçirdi. Çevreciler ile polisler çatıştı.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 09:46..
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Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan Notre-Dame-des-Landes bölgesinde, 53 yıl önce yapılması planlanan havalimanı projesi, çevrecileri harekete geçirdi.

Bölgede kamp kuran ve havalimanının yapılmasını engelleyen göstericiler polislerle çatıştı.

Fransa'da havaalanı protestosu

ALEVLİ BARİKAT

Kendilerine "yeşil koruyucular" diyen göstericiler, oluşturdukları kamp alanlarına polislerin alana girmesi için mücadele gösterdi. Alanın girişlerine ahşap barikatlar kuran göstericiler, sonrasında barikatları ateşe verdi.

Polislerin girişlerine engel olmaya çalışan göstericiler, güvenlik görevlileri ile çatıştı.

Fransa'da havalimanı protestosu VİDEO

Fransa'da havaalanı protestosu

HAVAİ FİŞEKLİ ÇATIŞMA

Polisleri engellemeye çalışan göstericilerin bir diğer müdahale yöntemi de havai fişek ve maytaplar oldu. Güvenlik güçlerinin üzerine patlayıcıları fırlatan eylemciler polislerle çatıştı.

Fransa'da havaalanı protestosu

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Polisler eylemlcilerin protestolarına müdahale gerçekleştirdi. Göstericilerin içine cop ve kalkanlarla giren polisler, eylemcileri dağıtmaya çalıştı. Yer yer polisler biber gazlarını göstericilerin üzerlerine sıktı.

Alandan çıkmakta direnen göstericileri polisler yaka paça ederek gözaltına aldı.

Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'da havaalanı protestosu

BİTMEYEN HAVALİMANI PROJESİ

Şubat 2008’de kamu yararına ihtiyaç olduğuna karar verilen ve 2017 yılında açılması beklenen havaalanına karşı çıkan antikapitalist eylemciler 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu.Fransa'da havaalanı protestosu

2012 yılında 28 gün süren açlık grevi sonucunda proje durdurulmuş daha sonra tekrar başlanıp kamp kuran antikapitalist gruplar devlet müdahalesi ile “Sezar operasyonu” yapılarak çıkartılmıştı.

Fransa'da havaalanı protestosu

Hukuki yollarla da proje iptali isteyen eylemciler yargıdan da taleplerinin reddini görünce 2016 yılında 15 bin ile 50 bin arası katılımcıyla yasa dışı eylem gerçekleştirildi.

Fransa'da havaalanı protestosu

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