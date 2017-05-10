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Fransa'da hükümet istifa etti

Hollande, hükümetin istifasını kabul ederek yeni hükümet kurulana kadar hükümetin göreve devam etmesini istedi

10.05.2017 - 23:01
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Fransa'nın görevi devredecek cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve'un sunduğu istifayı kabul etti.

Başbakan Cazeneuve'a 6 aydır yaptığı görev dolayısıyla teşekkür eden Hollande, yeni hükümet kurulana kadar hükümetin göreve devam etmesini istedi.

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius bugün yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 66,10'unu alarak resmi sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduğunu bildirmişti.

Macron'un cumhurbaşkanlığını bu pazar Hollande'dan devralması bekleniyor.

Ülkede, yeni Ulusal Meclis'in şekilleneceği milletvekili genel seçiminin ilk turu 11 Haziran'da yapılacak. İlk turda hiçbir parti salt çoğunluğu yakalayamazsa yüzde 12,5'i geçen partiler 18 Haziran'da ikinci tur seçimde yarışacak.

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