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Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Nantes ve Marsilya kentlerinde düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katılırken eylemciler polisle çatıştı, sokakları ateşe verdi.

AA | 15.04.2018 - 00:04..
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Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümetin son dönemdeki uygulamalarına karşı çok sayıda kentte protesto gösterisi düzenlenirken, Nantes ve Marsilya'da polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransız basınına göre, ülkede çok sayıda kentte çeşitli iş sektörleri, öğrenciler ve çevrecilerin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes kentinde, hükümetin pazartesi sabahı tahliyesine başladığı Notre-Dame-Des-Landes havaalanı arazisi işgalcilerine destek vermek amacıyla yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Gösteri akşam saatlerinde şiddet olaylarına dönüşürken, polise taş ve sert cisimler atılması sonucu çatışma çıktığı ve güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiği kaydedildi.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Yerel Presse Ocean gazetesi, göstericilerin ara sokaklara dağılması sonrası polisin şehrin önemli bir bölümünü giriş çıkışa kapattığını, sokak aralarında devam eden çatışmalar sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını yazdı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, şiddet olaylarını kınadığını ve şiddet uygulayan göstericilerin güvenlik güçlerini kışkırtmak ve diyalogu başarısız hale getirmek amacı taşıdıklarını ifade etti.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

MARSİLYA'DA "MACRON'A DUR" PROTESTOSU

Ülkenin güneyinde bulunan Marsilya şehrinde muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve 11 sendikanın çağrısıyla düzenlenen gösteride "Macron'a dur" mesajı verildi. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı gösteriye demiryolu çalışanları, memurlar ve öğrencilerin de destek verdiği belirtilirken, burada konuşma yapan LFI Başkanı Jean-Luc Melenchon, "ülkede iktidar ve halk arasındaki sosyal bağın ortadan kalktığını, son dönemde sokağa çıkmaya başlayan halkın bundan böyle daha büyük topluluklara ulaşarak gücünü göstereceğini" söyledi.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

MONTPELLİER VE LİLLE DE KARIŞTI

Fransa'nın güneybatısında bulunan Montpellier şehrinde düzenlenen gösteride de çatışma yaşandığı, yaklaşık 2 bin kişinin şehir merkezinde molotof kokteyli atarak ve ateş yakarak çevreye zarar verdiği kaydedildi.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde ise öğrencilerin ağırlıkta olduğu göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

Ülkede bir süredir devam eden demiryolu çalışanları, havacılık, enerji ve temizlik sektörü ile memurlar ve öğrencilerin gösteri ve grevleri devam ederken, 19 Nisan'da tüm sektörlerin desteklediği ulusal çapta büyük bir gösteri çağrısında bulunuldu.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

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