Fransa'da ibre Macron'u gösteriyor

Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanı seçimini, kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden Emmanuel Macron'un kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YÜZDE 62 BEKLENTİSİ

İlk tur seçimlerde yanılmayan kamuoyu yoklamalarında bu sefer Macron'un yüzde 62 oy oranına ulaştığı tahmin ediliyor.

Kurduğu hareketin henüz yaklaşık bir yıllık geçmişi olan Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un ilk tur oylamalarda elenen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon ve Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon'dan aldığı destek büyük önem taşıyor.

İlk tur seçimin hemen ardından Fillon'un yüzde 20,01'lik ve Hamon'un yüzde 6,36'lık oylarıyla Macron'u destekleyeceklerini açıklamaları, yüzde 24,01 oy alan Macron'un oy potansiyelini yüzde 50'nin üzerine çıkardı.

İBRE MACRON'U GÖSTERİYOR

İlk turda yüzde 19,58 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un kampanya merkezi tarafından yapılan araştırmada oyların yaklaşık üçte birinin Macron'a gideceğinin belirlenmesiyle Macron'un cumhurbaşkanlığını kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçmenlerin Macron'a oy vermesinin ana sebeplerden birini, aşırı sağ karşıtlığı oluşturuyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin eski lideri Marine Le Pen'in iktidara gelmesini istemeyen pek çok sivil toplum örgütü, bazı dini kuruluşlar, yazarlar ve sinemacılar seçmenlerden Macron'un desteklenmesini talep ediyor.

ARTIK ANKET YOK

Kampanya süresi dün gece yarısı itibarıyla dolan seçimle ilgili artık kamuoyu yoklamaları yayımlanamayacak.

Fransa'nın ana kara topraklarında sabah 08.00'de (TSİ 09.00) başlayacak oy verme işlemi, küçük şehirlerde 19.00'da (TSİ 20.00), büyük şehirlerde ise 20.00'da (21.00) sona erecek. Denizaşırı topraklarda ise oy kullanma saatleri farklı olacak.

RESMİ SONUÇLAR 11 MAYIS'TA

Seçimlerin güvenliği için 50 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 11 Mayıs'a kadar açıklanacak.