Fransa'da kadına şiddet sosyal medyayı salladı

Fransa'da kadına şiddet ve taciz olaylarının önüne geçmek için birçok yasa tasarısı hazırlanırken, başkent Paris'te genç bir kadına şiddet uygulandı.

TAKİP ETTİĞİ KADINA TOKAT ATTI

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 24 Temmuz günü restoranın yanındaki kaldırımda hızlıca arkasına bakarak gelen kırmızı elbiseli bir genç kızın, elinde bir torba ile peşinden gelen bir adamdan tokat yediği görüldü.

Kafede bulunan tüm müşterilerin şok olduğu ve bir genç adamın sandalye alarak tacizciye yöneldiği, fakat bir şey yapamadığı kameraya yansıdı.

Paris'te kadına şiddet giderek artıyor VİDEO



SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyadan Laura Calu adındaki bir komedyenin olaya tepki göstermesi ile ortaya çıkan görüntülerdeki genç kızın isminin Marie olduğu öğrenildi.

Bir anda sosyal medyada gündeme oturan şiddet olayının, genç kadının kendisini taciz eden adama boyun eğmediği için şiddet gördüğü şeklinde aktarıldı.