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Fransa'da kadına yönelik cinsel şiddet iki katına çıktı

Fransa'da Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Derneği, kadınlara yönelik cinsel şiddetin iki katına çıktığını belirtti.

AA | 01.02.2018 - 00:20..
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Fransa'da 1985'de kurulan İşyerinde Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Derneği, yayımladığı bildiride, şiddete uğrayan kadınların telefonla başvuruda bulunduğu hizmeti sona erdirdiklerini duyurdu.

"HATLAR KİTLENİYOR"

Son iki yılda başvuruların iki katına çıktığı, cinsel şiddete uğrayan kadınların başvuru için telefon hatlarını kilitlediği veya ilgili ekibin buna yanıt vermekte yetersiz kaldığına dikkat çekilen bildiride, "Zor olduğu kadar, kaçınılmaz hale gelen bir kararı almak zorunda kaldık. Yeni bir emre kadar derneğin telefonla başvuru ve danışma hizmetini kapatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dernek, 2014'te de önemli oranda artış gösteren cinsel şiddet ve saldırı olaylarının ardından telefonla başvuru hizmetini geçici süreyle durdurmuştu.

Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğruyor. Küçük suçlarla mücadele gözlemevi ONDRP tarafından dün yayımlanan raporda da ülkedeki kadınların yüzde 51'inin, toplu taşıma araçlarında kendilerini güvende hissetmedikleri belirtilmişti.

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