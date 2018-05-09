taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.446
USD
4,2800
EURO
5,0751
ALTIN
179,77
PETR
77,1000

Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor

Fransa'nın önemli gazetelerinden olan Liberation, yaptığı bir haberde kadınların erkeklere oranla çok fazla alkol tükettiğini eleştirel bir dille ele aldı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor

Fransa'da alkol tüketimi konusu son bir haftanın en çok konuşulan konularından biri. özellikle geçtiğimiz hafta Paris'te kısmi olarak uygulanan alkol yasağının daha geniş alanlarda uygulanması, alkol tüketimi konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor

KADINLAR ÇOK FAZLA İÇİYOR

Fransanın prestiji gazetelerinden Liberation da bu noktada kadınların aşırı boyutlarda alkol tüketmesi konusunda bir haber yaptı. Fransa'da kadınların erkeklere oranla çok daha fazla alkol tüketmesinin "alkolizm" problemine yol açtığını belirten gazete, bu noktada aptırım uygulanması için hükümeti de göreve çağırdı.

Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor

HÜKÜMET BİR ŞEY YAPMIYOR

Fransız gazetede kadınların alkol tüketiminin bu denli fazla oluşu karşısında bir uygulama getirmeyen Fransa hükümetini eleştirdi. Hükümetin bu konuda bir şey yapmayışına tepki gösterilen haberde, devletin yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DE OLSA...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de oldukça çok konuşulan alkol satışına ilşikin saat düzenlemesi Fransa'da da tartışma konusu olmuştu. Türkiye'nin İslamlaştığını iddia eden Fransızlar, alkol satışının serbest bırakılmasını savunmuştu.

Şu an gelinen noktada Fransızlar alkolün yasaklanması konusunu güvenliğe bağlıyor, ancak Türkiye'nin de aynı sebepten ötürü yürürlüğe soktuğu yasalar "Özel hayata müdahale" olarak yargılanıyor.

Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran dini lideri Hamaney'den ABD kararına ilk tepki
ABD'nin İran ile olan nükleer kararından çekildiğini açıklamasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi.
Rusya'dan nükleer anlaşmaya bağlılık açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı almasına karşın, Rusya'nın, taraflarından biri olarak İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.
Suudi Arabistan'da patlama
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda dört patlama sesi duyuldu.
Afganistan'ın başkentinde şiddetli patlamalar
Afganistan polisi, başkent Kabil'de bir dizi şiddetli patlama yaşandığını duyurdu. Patlamalardan önce silah sesleri de duyuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

383
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

97
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

246
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

219
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

95
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

532
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

253
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94