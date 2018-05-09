Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor

Fransa'da alkol tüketimi konusu son bir haftanın en çok konuşulan konularından biri. özellikle geçtiğimiz hafta Paris'te kısmi olarak uygulanan alkol yasağının daha geniş alanlarda uygulanması, alkol tüketimi konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

KADINLAR ÇOK FAZLA İÇİYOR

Fransanın prestiji gazetelerinden Liberation da bu noktada kadınların aşırı boyutlarda alkol tüketmesi konusunda bir haber yaptı. Fransa'da kadınların erkeklere oranla çok daha fazla alkol tüketmesinin "alkolizm" problemine yol açtığını belirten gazete, bu noktada aptırım uygulanması için hükümeti de göreve çağırdı.

HÜKÜMET BİR ŞEY YAPMIYOR

Fransız gazetede kadınların alkol tüketiminin bu denli fazla oluşu karşısında bir uygulama getirmeyen Fransa hükümetini eleştirdi. Hükümetin bu konuda bir şey yapmayışına tepki gösterilen haberde, devletin yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DE OLSA...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de oldukça çok konuşulan alkol satışına ilşikin saat düzenlemesi Fransa'da da tartışma konusu olmuştu. Türkiye'nin İslamlaştığını iddia eden Fransızlar, alkol satışının serbest bırakılmasını savunmuştu.

Şu an gelinen noktada Fransızlar alkolün yasaklanması konusunu güvenliğe bağlıyor, ancak Türkiye'nin de aynı sebepten ötürü yürürlüğe soktuğu yasalar "Özel hayata müdahale" olarak yargılanıyor.