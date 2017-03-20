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Fransa'da Katolik kilisesinde cinsel istismar skandalı

Fransa'da çocuklara cinsel tacizde bulunan 32 rahibin, bazıları hala görevde olan piskoposlar tarafından korunduğu iddia edildi.

20.03.2017 - 23:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da geçen yıl patlak veren Katolik kilisesinde çocuklara cinsel taciz skandalında, istismarda bulunan 32 rahibin, bazıları hala görevine devam eden piskoposlar tarafından korunduğu ileri sürüldü.

Fransa'da özel araştırmalarıyla bilinen Mediapart internet gazetesi, Katolik kilisesindeki cinsel taciz skandalına dair yeni belge ve iddialar ortaya attı.

"KİLİSE YÖNETİCİLERİ, RAHİPLERİ KORUDU" İDDİASI

Mediapart, Katolik kilisesinin, küçük yaşta çocukların hedef alındığı çok sayıda cinsel tacizin üstünü örttüğünü, kilise yöneticilerinin suçlardan haberdar olmalarına rağmen gerekeni yapmayarak rahipleri koruduğunu yazdı.

Mediapart'ın "25 piskopos cinsel istismarların üstünü örttü" başlığını kullandığı özel haberde, 5'i hala görevde olan 25 piskoposun, arkalarında 339 kurban bırakan 32 rahibi sistematik şekilde koruduğu ve suçlarına engel olmadıklarını kaydedildi.

"RAHİPLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Haberde ayrıca daha çok 2000'li yıllarda meydana gelen olaylar sonrasında, bahsedilen rahiplerin görev yerlerinin değiştirilerek skandalın üzerinin örtüldüğü belirtildi.

Haberde, 1990 yılından itibaren cinsel taciz olaylarına karışan 90'dan fazla rahibin sorgulanıp cezalandırılmak yerine ülke dışında görevlendirildiği, olayların adli makamlara aksettirilmediği, "ödül olarak değerlendirilen" yer değiştirmelerde favori bölgenin ise Afrika olduğu vurgulandı.

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