Fransa'da kuş gribi doğu bölgelerine sıçradı

Fransa'nın doğusunda bulunan Haut-Rhin valiliğinden yapılan açıklamada, Dietwiller kasabasında ölü bir kazda virüse rastlandığı ve virüsün çevredeki çiftliklere de sıçradığından şüphelenildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Tehlikeli bir yayılmanın önlenebilmesi için Alsace bölgesinde 20 yerleşim biriminin gözetim altına alındığı ve bu bölgelerdeki tüm kanatlı hayvan hareketliliğinin yasaklandığı" kaydedildi.

Açıklamada, evcil kanatlı kümeslerinin temasının engellenmesi için çiftliklerin karantinaya alınması ve sürekli kontrol altında tutulması gerektiği belirtilirken, yabani kanatlılar için de mümkün olduğu kadar temasın asgari derecede tutulması ve şüpheli durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Fransa Kaz Ciğeri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Marie-Pierre Pe, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının yaklaşık 3 milyon 300 bine ulaştığını bildirmişti.

Fransa Tarım Bakanı Stephane Le Foll ise kuş gribi nedeniyle çoğunluğu kaz ciğeri üretiminin yoğunlaştığı ülkenin güneybatısındaki Landes bölgesinde yaklaşık 600 bin kümes hayvanının daha itlaf edileceğini açıklamıştı.

Fransa ve Macaristan, AB ülkeleri içinde kuş gribinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Kaz ciğeri üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa'da kuş gribinin zararının 120 milyon avroyu bulması bekleniyor.