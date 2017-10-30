Fransa'da laikliğe zarar veren Papa heykeli kaldırılacak

Mahkeme kararında, Papa 2. John Paul’un heykeli ve üzerindeki kemerin kalabileceğini söyleyerek haçın en fazla altı ay içinde heykelin üzerinden kaldırılmasını istedi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Ayrıca Yargıtay 2006 yılından beri büyük tartışmalara yol açan davada Brittany komününün son yıllarda heykelin kaldırılması için lobi faaliyetleri yürüten Ulusal Özgür Düşünce Federasyonu’na 3 bin euro para cezası ödemesi gerektiğine hükmetti.

Polonya Başbakanı Beata Szydło ise “sansürden kurtarmak” için heykelin Polonya’ya gönderilebileceğini söyledi.