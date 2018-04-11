Fransa'da laiklik tartışması

Fransa'da Emmanuel Macron'un Piskoposlar Birliği üyeleri ile yaptığı toplantı ve toplantıda söylediği "Kilise ve devlet arasındaki yıpranmış bağları onarmak” gerektiğini söyemesi muhalefeti ayağa kaldırdı.

Fransa’da laikliğin tehlikede olduğu tartışmaları başlattı.





SOL PARTİLİLER MEMNUN DEĞİL

Sol parti liderleri yaptıkları açıklamalarda, laikliğin Fransa’nın temellerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Eski başbakan Manuel Valls, laikliğin Fransa ile özdeş bir ilke olduğunu söylerken, bu prensibin 1905 yılında kabul edilen ve devlet ile kilisenin ayrımını öngören yasaya dayandığını altını çizdi.

SOSYALİSTLER ENDİŞELİ

Sol partiler gibi sosyalistler de duydukları endişeyi dile getirdi. Fransız Sosyalist Partisi'nin (PS) yeni lideri Olivier Faure, 7-8 Nisan'da yapılan parti kongresindeki konuşmaları hatırlatarak, "Laiklik bizim cevherimizdir. Bir cumhurbaşkanı bunu savunmalıdır" dedi. Konuşmasında Faure, ayrıca, cumhuriyetlerde "yasaların yerine inançların geçemeyeceğini", laikliğin herkesin inanma özgürlüğünü koruduğunu söyledi.

"SON HEDEF CAMİ TURNESİ Mİ"

Emmanuel Macron'a en sert eleştiriler, aşırı sol partisi La France Insoumise'in lideri Jean-Luc Melenchon'dan geldi. Macron'u sorumsuzlukla suçlayan Melenchon, "Şimdi Kilise üyesi Macron, sinagoglara, camilere, tapınaklara da turne yapacak mı?" diye sordu.

Söylenenlerin kabul edilemez olduğu belirten Melenchon, "cumhurbaşkanı beklerken, karşımızda vaiz bulduk" ifadelerini kullandı.

MACRON'UN DİNİ TEMALI ZİYARETLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu tepki çeken ziyareti aslında kendisi için bir ilk değil.