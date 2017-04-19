Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e yönelik protestolar, Paris'te şiddet olaylarına dönüştü.

Gösterici gruplar, kendilerini dağıtmak isteyen polis ekiplerine taş atarak ve sopalarla saldırırken, polis de gaz kullanarak müdahale etti.

Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

FRANSIZ MEDYASI İSTANBUL'DA "GEZİ" NÖBETİNDE

Fransız medyasının Paris'te yaşananları aktarmak yerine, Türkiye'de referandum sonrası "Yeni bir Gezi olayı olur mu" umuduyla İstanbul'a adeta çıkarma yapması dikkat çekti.

Le Pen protesto edildi