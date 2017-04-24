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Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Cumhurbaşkanı seçimlerinde 2'nci tura Le Pen ve Macron'un kalması, kendilerini "faşizm karşıtı" olarak niteleyen gruplarca protesto edildi.

24.04.2017 - 03:18
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Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen'in ilk iki sırada yer alması, kendilerini "faşizm karşıtı" olarak niteleyen grupların tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı seçimin ilk turu sandık çıkış sonuçlarının açıklamasının ardından, ikinci tura kalamayan Jean-Luc Melenchon taraftarı olan ve "faşizm karşıtı" şeklinde kendilerini ifade eden yüzlerce kişi, Paris'in tarihi meydanlarından Bastille'de toplandı.

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Göstericilerin meydanın ortasındaki heykelin çitlerini çıkarıp, güvenlik güçlerine şişe ve yanıcı maddeler atması üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandı.

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'nın Strazburg kentinde de protesto gösterilerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

France 2 kamu yayıncısı televizyon kanalının hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre, Macron oyların yüzde 23,7'sini, Le Pen ise yüzde 21,7'sini alarak ikinci tura kaldı. İlk tur sonuçlarının ardından Başbakan Bernard Cazeneuve başta olmak üzere birçok siyasetçi, seçmenleri Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı.

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

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