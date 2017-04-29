Fransa'da Le Pen'e ilk destek

Fransız France 2 televizyonunda canlı yayına katılan Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Dupont-Aignan, aşırı sağ aday Le Pen ile anlaşma sağladıklarını ve 7 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimde Le Pen'i destekleyeceğini söyledi.

Le Pen ile seçim kampanyasını birlikte yürüteceklerini belirten Dupunt-Aignan'ın olası bir Le Pen zaferinde önemli görevler alması bekleniyor.

Daha önce Le Pen ve Ulusal Cephe (FN) partisi hakkında sert açıklamaları olan Dupont-Aignan, bu sefer Le Pen'in "aşırıcı olduğunu fakat aşırı sağ olmadığını" belirtti. Bağımsız aday Emmanuel Macron'un "10 Hollande gücünde, medya ve finans çevrelerinin var ettiği bir aday olduğunu" ifade eden Dupont-Aignan, Macron'a karşı Fransa'nın bağımsızlığını koruma mücadelesi vereceklerini kaydetti.

Fransa'da ulusal bağımsızlığı savunan, Fransa'nın sembol isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün geleneğini sürdürdüğünü iddia eden ve Avrupa Birliği'ne (AB) mesafeli duran Ayağa Kalk Fransa Partisinin Genel Başkanı Dupont-Aignan'ın bu kararına partisinden itirazlar yükseldi.

Partinin iki genel başkan yardımcısı, Le Pen ile birlik açıklamasından saatler sonra istifa ettiklerini duyurdu. Dupont-Aignan'ın sağ kolu Dominique Jamet ve DLF'nin program sorumlusu Eric Anceau, sosyal medya üzerinden istifa ettiklerini açıkladı.

BAŞBAKAN ADAYINI 2. TUR ÖNCESİ AÇIKLAYACAK

Aşırı sağ aday Le Pen, BFMTV kanalında katıldığı canlı yayında, Dupont-Aignan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Fransa'yı seçen herkesin vatanseverlerin büyük buluşmasında yer almaya hakkı olduğunu" söyledi. "Fransa'yı seçmek" şeklindeki sloganına vurgu yapan Le Pen ayrıca birlikte çalışacağı başbakanı 2. tur seçiminden önce açıklayacağını ilan etti.

23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.