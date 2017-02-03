Fransız TF1 kanalında yayınlanan ‘Quotidien avec Yann Barthes’ adlı programın muhabiri Paul Larrouturou, dün bir fuar ziyareti sırasında Le Pen’e Avrupa Parlamentosunda (AP) hayali danışman çalıştırmasının gündeme gelmesine ilişkin soru sormak isterken politikacının korumaları tarafından dışarı atıldı.

Larrouturou, Le Pen’e, “Korumanız, gerçekten Avrupa Parlamentosunda danışmanınız mıydı?” sorusunu yöneltti.

Fransa'da Le Pen'in korumaları muhabiri tartakladı VİDEO

YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Le Pen soruya yanıt vermezken, korumaları muhabiri tartaklayarak salondan dışarı çıkardı. Muhabirin programı takip etmek için aldığı akreditasyon kartını göstermesine rağmen muhabiri tartaklamaya devam eden korumalar, gerekçe olarak Larrouturou’nun ‘görev başındaki polis memuruna saldırdığını’ iddia etti.

Olayın görüntülerinde muhabirin yalnızca soru sormak istediği ancak korumaların hem muhabire hem de kameramana saldırdığı görülüyor.





LE PEN'İN YOLSUZLUKLARI

Le Pen’in AP’de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir haftadır Fransa’nın gündemindeydi. AP’nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), Le Pen’in 2010-2016 yıllarında AP’de danışman olarak gösterdiği ancak kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset’e ödenilen 296 bin euroluk danışmanlık bedelini, AP’ye 2 gün önce gece yarısına kadar geri ödemesi gerektiğini duyurmuştu.







