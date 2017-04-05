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Fransa’da Le Pen'in partisi hakkında ön soruşturma

Lille kentindeki savcılık, Ulusal Cephe Partisi hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ön soruşturma başlattı

05.04.2017 - 00:19
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Fransa’da Le Pen'in partisi hakkında ön soruşturma

Lille savcılığı, ülkenin kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais Bölge Konseyinde, çalışmadan bazı parti üyelerine maaş ödendiği suçlamasının araştırılması için ön soruşturma açtı.

Parti lideri Marine Le Pen, 2010 ve 2015 yıllarında Nord-Pas-de-Calais Bölge Konseyi’ndeki parti grubunun da başkanı olarak görev yapıyordu.

Le Pen, Avrupa Parlamentosu’nda da buna benzer suçlamalara hedef oluyor.

Le Pen’in, korumalığını yapan Thierry Legier ve aşırı sağcı liderin yakın arkadaşı Catherine Griset'in Avrupa Parlamentosunda (AP) danışman kadrosunda gösterilerek, gerçekte parti adına çalıştırılmaları yüzünden hem Fransa'da hem de AP'de yine soruşturma açılmıştı.

Aşırı sağcı lider geçen ay savcılığa ifade vermeye gitmeyi "dokunulmazlığını" gerekçe göstererek reddetmişti.

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