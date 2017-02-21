Fransa'da Le Pen’in partisine polis baskını

BFM televizyon kanalı, Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'nda 2 hayali danışman çalıştırdığı suçlamasına ilişkin polis baskının düzenlendiğini duyurdu.

Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir aydır Fransa'nın gündeminde.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

AP'DE HİÇ ÇALIŞMAYAN ARKADAŞI MAAŞA BAĞLANDI

Marine Le Pen'in yakın arkadaşı Catherine Griset ise yine 2010-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda danışman sıfatıyla maaş almakla suçlanıyor.



Griset'in aslında Avrupa Parlamentosu'nda hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu iddia ediliyor.



OLAF dışında Fransız yargısı da geçen yıl 15 Aralık'ta konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.



Son anketler, Le Pen ilk turu nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde bitireceğini ortaya koyuyor.