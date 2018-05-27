Sadece başkent Paris'te 40 bin kişinin sokağa çıktığı gösterilerde, Fransa genelinde 250 bin kişi dev yürüyüşe katışdı. Cumhurbaşkanı Macron karşıtları, ekonominin batma noktasına gelmesinden dolayı eylemlerini sürdürmeye devam edeceklerini de belirtti.

POLİS GÖSTERİCİLERE SALDIRDI

80 Fransız sendikanın da desteklediği protestolar esnasında, eylemciler ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Fransız emniyet görevlileri, vatandaşlarına ortantısız güç kullanmaya devam ediyor. Gösterilerin ilk gününden itibaren onlarca sivil protestocu yaralanırken, polis sert müdahalelerinden taviz vermiyor.

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi VİDEO



Fransa'da 250 bin Macron karşıtı ayakladı



26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Paris’te gerçekleştirilen gösterilere ise yaklaşık 38 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Yüzleri maskeli gençlerin katıldığı protestolarda eylemciler, polislerin sert müdahalesine aynı şekilde karşılık verdi.

Yaşanan çatışmalar sonucu 1 polis yaralanırken, 26 kişi de gözaltına alındı.

"FRANSA SATILIK DEĞİL" SLOGANLARI ATILDI

Göstericiler sık sık, “Macron, Fransa satılık değil”, “Her istediğini yapamayacaksın”, “Yaşasın sosyal dayanışma" şeklinde slogan attılar.

Polisin sıkı güvenlik tedbiri altında geçen gösterilere, serbest meslek sahipleri, postane çalışanları, memurlar, öğrenmenler gibi çok çeşitli meslek grubundan katılım gerçekleşti.



