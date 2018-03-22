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Fransa'da Macron karşıtı gösteriye polis dayağı

Fransa'da grev mevsiminin başlamasıyla şiddet olayları da tavan yaptı. Her yıl aşina olduğumuz polis şiddeti görüntüleri bu yıl da devam etti. Güvenlik güçleri eylemcileri copladı, tekme tokat dövdü.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 14:53..
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Fransa'da her yıl gerçekleştirilen ulaşım grevleri bu yıl da aharın gelmesiyle başladı. Havayolu ve demiryolu şirketlerinin greviyle birlikte çalışan kesim sokağa indi, Macron'un ekonomik reformlarını protesto etti.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriye polis dayağı

POLİS DAYAĞI

Protestolar sırasında polisler de hazırda bekledi. Bazı grupların gösterilerde taşkınlık çıkartması nedeniyle polisler müdahale etti, eylemcilere dağılın uyarısında bulundu. Taşkınlığın dozunu artıran eylemciler polislere karşılık verince çatışma çıktı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriye polis dayağı

Güvenlik güçleri geçtiğimiz yıllarda alışık odluğumuz gibi bu yık da grev mevsiminde eylemcileri tekme tokat dövdü. Coplarını göstericilerin üzerinde kullanan polisler "orantısız güç" uyguladı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriye polis dayağı VİDEO

Fransa'da Macron karşıtı gösteriye polis dayağı

YARALI VE GÖZALTILAR VAR

Çıkan olaylarda polislerin müdahalesiyle çok sayıda göstericinin yaralandığı açıklandı. Olaylara ilişkin emniyet kaynaklarından henüz bir açıklama gelmezken en az 5 kişinin yaralandığı 10 kişinin de gözaltına alındı açıklandı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriye polis dayağı

Fransa'da hemen hemen her yıl ulaşım sektöründe çalışanlar greve gidiyor, ekonomik koşullardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. Her yıl gerçekleştirilen bu olaylarda da polislerin şiddeti medyaya yansıyor.

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