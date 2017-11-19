Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli dakikalar yaşandı. Sosyal Cephe, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un yeni politikasına karşı düzenlediği Elysee Sarayı yürüyüşüne tüm sendika ve siyasi dernekleri davet etti.

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı- VİDEO

SOSYAL ADALET EYLEMİ

Dayanışma, karşılıklı yardım ve sosyal adaletli bir dünya için Macron’un antisosyal politikalarını kaldırması gerektiğini açıklayan ve bu sebeple eylemi gerçekleştiren Sosyal Cephe, konuyla ilgili başka bir açıklamada bulunmadı.

Katılımcı sayısının düşük olduğu eylemin başlangıcında polis bulunmazken, eyleme katılan bir grubun bir banka camlarını kırmasıyla polis Peru Meydanı'nda güvenlik önlemleri aldı. Meydandan uzun süre ayrılmayan eylemcilerin Elysee Sarayı'na ulaşımlarının engellenmesi için polis gece geç saatlere kadar Peru Meydanı'ndaydı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olaysız olarak yürüyüş planı ile başlayan gösteri Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Polislerin gözetiminde yürüyen göstericilerin bir kısmı çevredeki dükkanlara saldırdılar. Camları kıran göstericiler, bazı dükkanları da ateşe verdi.

Yer yer gerçekleşen taşkınlık eylemlerine polis müdahalesi gecikmedi. Eylemlerin taşlı sopalı müdahalesine polislerin cevabı da biber gazı ile oldu. Göstericilerin büyük bir kısmı müdahale sonrasında kaçarken, kalan göstericiler polisler tarafından gözaltına alındı.