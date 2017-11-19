taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı

Fransa’da Sosyal Cephe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına karşı Elysee Sarayı'na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte olaylar çıktı.

19.11.2017 - 11:59
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli dakikalar yaşandı. Sosyal Cephe, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un yeni politikasına karşı düzenlediği Elysee Sarayı yürüyüşüne tüm sendika ve siyasi dernekleri davet etti.

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı- VİDEO

SOSYAL ADALET EYLEMİ

Dayanışma, karşılıklı yardım ve sosyal adaletli bir dünya için Macron’un antisosyal politikalarını kaldırması gerektiğini açıklayan ve bu sebeple eylemi gerçekleştiren Sosyal Cephe, konuyla ilgili başka bir açıklamada bulunmadı.

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı

Katılımcı sayısının düşük olduğu eylemin başlangıcında polis bulunmazken, eyleme katılan bir grubun bir banka camlarını kırmasıyla polis Peru Meydanı'nda güvenlik önlemleri aldı. Meydandan uzun süre ayrılmayan eylemcilerin Elysee Sarayı'na ulaşımlarının engellenmesi için polis gece geç saatlere kadar Peru Meydanı'ndaydı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olaysız olarak yürüyüş planı ile başlayan gösteri Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Polislerin gözetiminde yürüyen göstericilerin bir kısmı çevredeki dükkanlara saldırdılar. Camları kıran göstericiler, bazı dükkanları da ateşe verdi.

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı

Yer yer gerçekleşen taşkınlık eylemlerine polis müdahalesi gecikmedi. Eylemlerin taşlı sopalı müdahalesine polislerin cevabı da biber gazı ile oldu. Göstericilerin büyük bir kısmı müdahale sonrasında kaçarken, kalan göstericiler polisler tarafından gözaltına alındı.

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı

Fransa'da Macron karşıtı yürüyüşte olaylar çıktı

İlginizi Çekebilir
Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması
Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac'ın Hamas yöneticileri ile bir araya geldiği bildirildi.
Arjantin'de kayıp denizaltıdan sinyal gönderildi
Arjantin'de Patagonya açıklarında kaybolan denizaltı yedi kez sinyal gönderdi. 44 mürettebatın yaşıyor olma ihtimali heyecanlandırdı.
İsrailli Lieberman'dan ilginç açıklama
İsrail ile Suudi Arabistan'ın İran yakınlaşması sürüyor. Aşırı sağcı Avigdor Liberman, ılımlı İslam ile ilgili açıklama yaptı.
Atina'daki protestolar sırasında bir kadın alev aldı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, öğrenci protestolarına katılan bir kadın, bacağına gelen bir işaret fişeğiyle alev aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

191
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

351
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

36
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

78
FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

32
CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

86
Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM