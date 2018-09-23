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Fransa'da Macron'a destek yüzde 29'a düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a halkın desteği bir önceki aya göre 6 puan gerileyerek yüzde 29'a düştü.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 14:52..
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Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Le Journal du Dimanche gazetesi için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Ankete göre, geçen ay yüzde 35 oranında kamuoyu desteğine sahip Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında 6 puan daha kaybederek yüzde 29'a geriledi.

EN AZ DESTEĞE SAHİP CUMHURBAŞKANI

Macron, anket sonuçlarına göre "kamuoyunun desteğine en az sahip cumhurbaşkanı" olarak tarihe geçti.

Sonuçları Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında değerlendiren IFOP Genel Müdür Yardımcısı Frederic Dabi, alım gücünün düşmesi ve çevre ile ilgili kaygılar nedeniyle Macron'un halk desteğini kaybettiğini belirterek, cumhurbaşkanı ile halk arasındaki ilişkinin gittikçe sorunlu hale geldiğini kaydetti.

Halkın yüzde 70'ten fazlasının Macron'un icraatlarından memnun olmadığı belirtilen ankete göre, Başbakan Edouard Philippe de önceki aya göre 6 puan kaybetti. Philippe'e, eylül ayında kamuoyu desteği yüzde 34 oldu.

Cumhurbaşkanı Macron'un anketlerde destek oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 60'ın üzerindeydi. Daha önce Fransız halkı hakkında yaptığı "tembeller", "değişime direnen Galyalılar" gibi ifadeleri nedeniyle büyük tepki çeken Macron'un, son olarak Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun istifası ve dış politikadaki gelişmeler nedeniyle "halkın gözünden düştüğü" ifade ediliyor.

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