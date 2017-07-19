Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

Araştırma şirketi Ifop-Fidicial'in 18 yaşından büyük 960 kişiyle 12-13 Temmuz tarihlerinde yaptığı ankete göre, Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 66 olarak belirlendi. Bu oran haziran ayının ilk yarısında yüzde 69'du.

MEMNUNİYET YÜZDE 53'E DÜŞTÜ

Macron'dan bir şekilde memnun olduğunu belirten kişilerin oranı yüzde 53 olurken, çok memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 13 olarak tespit edildi.

Katılımcıların sadece yüzde 10'u Macron'dan hiç memnun olmadığını söyledi.

Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde ise katılımcıların yüzde 53'ü oldukça memnun olduklarını belirtti. Philippe'ten memnun olanların oranı haziran ayının ilk yarısında yüzde 60'dı.

Philippe'ten çok memnun olanların oranı yüzde 6 iken, hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 4'de kaldı.

Fransa'da 7 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilen Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, 18 Haziran'daki milletvekili genel seçiminin ikinci turundan zaferle çıkarak Ulusal Mecliste çoğunluğu yakalamıştı.

Macron, Philippe'i 7 Haziran'dan sonra geçici hükümeti, 18 Haziran'ın ardından da hükümeti kurmakla görevlendirmişti.