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Fransa'da markette rehine krizi

Fransa'nın güneyindeki bir süpermarkette kimliği bilinmeyen bir kişinin ateş açtığı ve insanları rehin aldığı belirtiliyor. Fransız basını saldırganın DEAŞ'a bağlı bir kişi olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 14:07..
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Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında bulunan bir süpermarkete güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

8 REHİNE VAR

Fransız basını süpermarkette ateş açıldığını ve bir rehine krizinin yaşandığını belirtiyor.

Yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi. Yetkililer markette sekiz kişinin rehin olarak tutulduğunu açıkladı.

Fransa'da markette rehine krizi

1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Rehine krizinin meydana geldiği süpermarkette bulunan 8 kişiden ikisinin yaralı olduğu da yetkililer tarafından aktarılan bilgiler arasında yer alırken, Fransız polisi rehinelerin bir kısmını kurtardığını, DEAŞ mensubu saldırgan ile reslim olması yönünde pazarlık yapıldığını açıkladı.

Bununla birlikte operasyonlar sırasında bir kişinin öldürüldüğünü açıkalyan Yerel polis şefi Jean-Valery Lettermann "Maalesef 1 kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz. Ancak alana kontrol etmesi için doktor getiremiyoruz" dedi. Ayrıca olayda bir kişinin de ağır yaralı olduğu açıklandı.

6 EL ATEŞ AÇILDI

Fransız savcılar olayla ilgili terör saldırısı soruşturması başlatırken, öldürülen kişinin terörist mi yoksa rehinelerden biri mi olduğu henüz bilinmiyor.

Bölgedeki görgü tanıkları içerden 6 el ateş açıldığını belirtirken, ölü sayısının iki olduğunu belirtti.

POLİS VURULDU

Güvenlik kaynakları rehine krizinin yaşandığı kasabaya 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında da rehine krizinden önce bir polis memurunun ateşli silahla vurulduğunu belirtti.

Bu iki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, Fransa İçişleri Bakanı da bölgeye hareket etti.

Fransa'da markette rehine krizi

DEAŞ ÜSTLENDİ

Bu arada savcılar Trebes'teki rehin alma eylemini gerçekleştiren kişinin DEAŞ mensubu bir kişi tarafından gerçekleştirdiği belirtildi.

DEAŞ açıklamasınına rdından harekete geçen terör önleyici özel birlikler markete yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Fransa'da markette rehine krizi

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