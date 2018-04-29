Fransa’da mecburi askerlik geliyor

Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor

1 YKS, Mardin Kızıltepe'de de yapılacak ÖSYM Yönetim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

2 Cezalı taraftar maçı vinçle izledi Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında oynanan Denizlispor- Gaziantepspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

3 Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti Türkiye Yayıncılar Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın sekizincisi düzenlendi.

4 Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları Bu akşam oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularına son uyarılarını yaptı. Terim, 3-0'a vurgu yaparken, Güneş, Mariano'nun önemine dikkat çekti.

5 Önüne çıkan sörfçüyü suya düşüren yunus Avustralya'da sörf yapmak için denize giren bir kişi, dalgaların arasından çıkan yunusun kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

6 Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık" dedi.