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Fransa’da mecburi askerlik geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyasında vadettiği genç kadın ve erkeklere mecburi askerlik hayata geçiyor.

İHA | 29.04.2018 - 10:32..
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Cumhurbaşkanı Macron tarafından kurulan çalışma grubu, zorunlu askerliğe yönelik hazırladığı raporu sundu.

16 yaşından itibaren Fransızların en az 1 ay mecburi askerlik yapması planlanıyor.

İSTEYENLER UZATABİLECEK

Mecburi askerliğin 1 aylık etabı kapsaması, isteyen Fransız gençlerin askerliğini uzatması öngörülüyor. Askerliğini uzatmak isteyenlere ücretli olarak çalışma imkanı sunulması bekleniyor.

Fransa’da mecburi askerlik geliyor

VATANDAŞLIK İLKELERİ AŞILANACAK

Proje sorumlusu General Menaouine, “Yatılı olan ilk 1 aylık süreç içerisinde sportif faaliyetler, kriz yönetimi, cumhuriyet ve vatandaşlık ilkelerinin aşılanması amaçlanıyor.” dedi.

Fransa’da mecburi askerlik geliyor

Mayıs ayında onaylanması beklenen raporun öngördüğü askerlik modelinin 2.4 ile 3.1 milyar euroluk bir bütçe gerektirdiği ifade ediliyor. Fransız Silahlı Kuvvetlerinin ise zaten kısıtlanmış olan bütçesini paylaşmak zorunda olmaktan korktuğu öğrenildi.

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