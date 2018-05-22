Fransa'da memurlar sokaklara indi

Fransa’da enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde aylardır devam eden hükümet karşıtı grevlere bugün memurlar da dahil oldu.

Paris’in Cumhuriyet Meydanı’da toplanan çeşitli sendikalara üye kamu çalışanlarının hedefinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı.

120 BİN MEMURUN İŞTEN ÇIKARILMASI PROTESTO EDİLDİ

Sokağa çıkan memurlar Macron’un 2022 yılına kadar kamu çalışanlarından 120 bin kişiyi işten çıkaracak olmasını protesto etti. Genel İş Sendikasının organizasyonuyla diğer sendikaların da destek verdiği protesto gösterisine, sağlık çalışanları ile hava yolu ve demir yolu çalışanları da katıldı.

EYLEME KATILANLARIN SAYISI 30 BİNİ AŞTI

İç İşleri Bakanlığı Paris’teki yürüyüşe katılanların sayısını 17 bin dolayında verirken, sendikalar 30 bini aşkın katılım olduğunu belirtti.

Daha önceki protestolarda göstericilerin aralarına, anarşist grupların katılmış olması sebebi ile tedbir alan sendikalar, taşkınlıkları önlemek için gösteri yürüyüşü güzergâhı boyunca yol kenarlarına şerit çektiler.

Cumhuriyet Meydanında başlayan protesto yürüyüşü Nation meydanında sona erdi.

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