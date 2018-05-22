taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,6573
EURO
5,4884
ALTIN
193,47
PETR
79,4100

Fransa'da memurlar sokaklara indi

Fransa'nın başkenti Paris'te aylardır devam eden protestolara dün memurlarda katılacaklarını açıklamışlardı. Memurların bugün gerçekleştirdiği eyleme, polis, sert müdahalelerde bulundu.

İHA | 22.05.2018 - 21:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransa'da memurlar sokaklara indi

Fransa’da enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık  gibi sektörlerde aylardır devam eden hükümet karşıtı grevlere bugün memurlar da dahil oldu.

Paris’in Cumhuriyet Meydanı’da toplanan çeşitli sendikalara üye kamu çalışanlarının hedefinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı.

Fransa'da memurlar sokaklara indi

120 BİN MEMURUN İŞTEN ÇIKARILMASI PROTESTO EDİLDİ

Sokağa çıkan memurlar Macron’un 2022 yılına kadar kamu çalışanlarından 120 bin kişiyi işten çıkaracak olmasını protesto etti. Genel İş Sendikasının organizasyonuyla diğer sendikaların da destek verdiği protesto gösterisine, sağlık çalışanları ile hava yolu ve demir yolu çalışanları da katıldı.

Fransa'da memurlar sokaklara indi

EYLEME KATILANLARIN SAYISI 30 BİNİ AŞTI

İç İşleri Bakanlığı Paris’teki yürüyüşe katılanların sayısını 17 bin dolayında verirken, sendikalar 30 bini aşkın katılım olduğunu belirtti.

Daha önceki protestolarda göstericilerin aralarına, anarşist grupların katılmış olması sebebi ile tedbir alan sendikalar, taşkınlıkları önlemek için gösteri yürüyüşü güzergâhı boyunca yol kenarlarına şerit çektiler.

Cumhuriyet Meydanında başlayan protesto yürüyüşü Nation meydanında sona erdi.

Fransa'da greve katılanlara polis müdahale etti VİDEO


Fransa'da memurlar sokaklara indi

Fransa'da memurlar sokaklara indi

Fransa'da memurlar sokaklara indi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Venezuela ABD'li diplomatı gönderdi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u kovdu.
ABD'de orman yangını çıkartana 36 milyon dolar ceza
ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi.
Paris’te şiddetli dolu yağışı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir anda bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı'nda silahlı saldırı sonrası ülkedeki gergin ortam devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

520
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

460
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

457
CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

199
MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

514
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

411
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

448
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94