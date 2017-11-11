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Fransa'da namaz protestosu

Fransa'da bir araya gelen belediye başkanları, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle sokakta namaz kılınmasını protesto etti.

11.11.2017 - 09:41
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Kentte yaklaşık 8 aydır her cuma namazını Belediye önünde kılan cemaate tepki gösteren Clichy Belediye Başkanı Remi Muzeau, Paris'teki diğer Belediye Başkanları ile birlikte hukuk devletinin Cumhuriyetçi Laikliğini savunma amacı ile protesto gerçekleştirdiklerini belirtti.

FRANSA LAİKTİR SLOGANLARI

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı protesto gösterisinde 'Fransa laiktir' sloganları atılırken milli marşlar da okundu. Protesto kapsamında açılan dev pankartta, "Yasadışı sokak namazlarına hayır" ifadesi yer aldı.

Fransa'da namaz protestosu

PROTESTO AMAÇLI SOKAKTA KILIYORLAR

Öte yandan, Mart ayında Belediye'ye ait olan cami binasının kütüphaneye çevrildiği ve yerine şehrin uygun olmayan bir yerinde başka bir ibadet alanı verildiği, bunun üzerine cemaatin de tepkisini, her Cuma namazını belediye önünde kılarak gösterdiği öğrenildi.

Fransa'da namaz protestosu

Fransa'da namaz protestosu

Fransa'da namaz protestosu

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