Fransa'da öğrencilerin yardım ettiği sığınmacılara baskın

Paris Villette'de öğrenciler 25 sığınmacıyı Sorbonne Üniversitesi Pierre ve Marie Curie kampüsündeki boş bir binaya yerleştirdi. Polisin baskın düzenlemesi üzerine 25 sığınmacı bölgeden uzaklaştırıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI

Jussieu Öğrenci Dayanışma Birliği, sabah saatlerinden itibaren gizlice kampüse alınan sığınmacıların, ısıtma ve su sistemi bulunan prefabrik binaya yerleştirilmesinden sonra üniversite yönetiminin kampüsü kapattığını ve giriş çıkışların yasaklandığını bildirdi.

Birlik adına yayınlanan bildiride, geceyi nehir kenarında ve eksi 7 derece soğukta çadırlarda geçiren 25 sığınmacının sıcak bir barınağa ihtiyacı olduğu ve boş binaya yerleştirilmelerinin, hükümetin ülke genelinde ilan ettiği "aşırı soğuklarla mücadele planı" çerçevesinde acil yardım amaçlı bir dayanışma eylemi olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINMASINLAR DİYE GÖNÜLLÜ TAHLİYEYE ONAY

Kampüste derslerin iptali ve kapıların kapatılması sonrası yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve polis ekiplerinin giriş kapılarını tuttuğu, sığınmacıların kullanımı için tedarik edilen malzemelerin içeri sokulmasının da engellendiği belirtildi.

Yaklaşık 15 araçtan oluşan polis ekiplerinin kampüs girişinde operasyona hazır beklediği kaydedilen bildiride, üniversite yönetimi ile yapılan görüşmede, sığınmacıların gözaltına alınmasını engellemek için gönüllü tahliyeye karar verildiği belirtildi.