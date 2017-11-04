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Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede 23 ay süren en uzun olağanüstü hal uygulamasına dair verileri kamuoyuyla paylaştı.

04.11.2017 - 00:06
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Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırıları üzerine ilan edilen olağanüstü hal süresince, 4 bin 469 adrese baskın düzenlendiği, bu baskınlarda 78'i ağır olmak üzere 625 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

5 TERÖR SALDIRISI OLDU, 13 SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Açıklamada, OHAL sırasında 92 kişinin hayatına mal olan 5 terör saldırısının düzenlendiği, 13 saldırı girişiminin engellendiği ve 32 saldırı hazırlığının plan aşamasında önlendiği belirtildi.

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19 İBADETHANE KAPATILDI

Bakanlık, terörle mücadele uygulamaları çerçevesinde 754 kişi hakkında ev hapsi kararı alındığını, 19 ibadethanenin kapatıldığını ve bunların 11'inin hala kapalı olduğunu duyurdu.

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Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

25 BİN KİŞİ, DEVLET TARAFINDAN FİŞLENDİ

OHAL süresince ülke genelinde 25 bin kişinin devlet güvenliği açısından tehdit oluşturduğu şüphesiyle fişlendiği ve izlendiği de kaydedildi.

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Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

75 ALAN, GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un, "gerek görülmesi halinde yeniden ilan edileceğini" açıkladığı OHAL uygulaması boyunca 75 alanın da güvenlik bölgesi veya koruma altına alınmış bölge ilan edildiği belirtildi.

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Paris'te 130'dan fazla kişinin öldüğü saldırıların düzenlendiği 13 Kasım 2015 tarihinde ilan edilen OHAL'in içerdiği çok sayıda düzenlemenin, önceki gün yürürlüğe giren terörle mücadele yasasına eklenmesi ülkede "sürekli OHAL sürecine geçildiği" eleştirilerine neden olmuştu.

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

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