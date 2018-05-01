Başkent Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İtalya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

TAŞ VE MOLOTOFLA SALDIRDILAR

Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş güzergahının başlarında kontrolden çıkan bir grup, çevredeki mağazalara ve restoranlara şişe, taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Bir dükkana molotof kokteyli ile saldıran maskeli göstericiler, burada yağma girişiminde bulunurken, aynı sokak üzerindeki bir otomobil bayisi ve bir sürücü kursunu da ateşe verdi.

Fransa'da olaylı 1 Mayıs VİDEO



200 GÖZALTI

Paris Emniyet Müdürlüğü, yürüyüşe organizasyon komitesi korteji dahilinde 20 bin, kortej dışında ise 14 bin 500 kişinin katıldığını, bin 200 maskeli holiganın etkisiz hale getirildiğini ve 200'ünün gözaltına alındığını duyurdu.