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Fransa'da öpücüklü selamlaşma tartışması

Fransa'da bir belediye başkanı, her gün çalışma arkadaşlarına 'Fransız öpücüğü' vermekten sıkıldığını belirterek, bu davranıştan uzaklaşılmasını söyledi.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 18:40..
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Belediye Başkanı Aude Picard-Wolff, selamlaşma sırasındaki öpüşmenin sonlandırılması gerektiğini açıklayarak, ülkede bir tartışmanın kapısını açtı.

"KALIPLAŞMIŞ DAVRANIŞTAN UZAK DURALIM"

Fransa’nın Grenoble bölgesindeki belediye başkanlarına mail yollayan Picard- Wolff, artık Fransız öpücüğü'nden vazgeçilmesini söyledi ve Fransa'nın bu davranış kalıbından uzaklaşmasını istedi.

"ÖPÜCÜK VERMEKTEN RAHATSIZ OLUYORUM"

’Dauphiné Libéré isimli gazeteye demeç veren Başkan, "Her gün beraber çalıştığım 73 kişiye ‘Fransız öpücüğü’ vermekten rahatsız oluyorum, mikrobik anlamda da bir sağlık sorunu yaratıyor" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA BİNLERCE KİŞİ DESTEK VERDİ

Aude Picard-Wolff, binlerce kişiden konuyla ilgili destek aldığı söyledi ve öpücük yerine el sıkışma seçeneğinin tercih edilmesi istedi.

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