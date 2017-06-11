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Fransa'da parlamento seçimlerini Macron'un partisi kazandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın partisi oyların yüzde 32'si ile büyük çoğunluğunu aldı.

11.06.2017 - 21:29
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Fransa'da parlamento seçimlerini Macron'un partisi kazandı

Fransa'da parlamento seçimlerini Macron'un partisi kazandı

Fransa'da kamu yayıncısı France 2 televizyon kanalının yaptırdığı sandık çıkış anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi (MODEM), Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin çoğunluğunu elde edebiliyor.

REM ile MODEM, Ulusal Meclisteki 390 ila 430 milletvekilliğini kazanırken oyların da yaklaşık yüzde 32,2'sini alabiliyor.

LE PEN'İN PARTİSİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125 arasında kalırken, Le Pen'in partisi aşırı sağcı Ulusal Cephe ancak 3-10 arasında milletvekili çıkarabiliyor.

Fransa'da parlamento seçimlerini Macron'un partisi kazandı

7 bin 877 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adayları doğrudan meclise girecek, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

HAFTAYA İKİNCİ TUR YAPILACAK

Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.
Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti, hükümeti kurabilecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koydu.

Fransa'da parlamento seçimlerini Macron'un partisi kazandı

SANDIK BAŞINA GİTMEYEN ÇOK

İlk tur için sandık başına gidenlerin oranının yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla yüzde 40,75 olduğu bildirilmişti. Bu oran 5 yıl önceki milletvekili seçiminin ilk turunda yüzde 48,31, 2007'de ise 49,28 idi.

OHAL'DE SEÇİM

Olağanüstü hal altında düzenlenen seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yaptı.

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