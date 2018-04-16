Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

Fransa'da hükümet karşıtı gösterilere polis sert müdahalede bulundu. Polisin gaz ve jop kullanması üzerine çıkan çatışmada onlarca kişi yaralandı. Yaşanan arbedede 51 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

POLİSLERDEN DE YARALILAR VAR

51 kişinin gözaltına alınmasına neden olan çatışmada çoğu sivillerden olmak üzere onlarca yaralının olduğu söyledi. Yaralıların arasında 4 de polis bulunuyor.