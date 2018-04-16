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Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

Fransız polisi, yüzlerce sivilin katıldığı hükümet karşıtı protestolara sert müdahalede bulundu. Göstericiler ve polisler arasında çıkan çatışmada 51 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 00:59..
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Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

Fransa'da hükümet karşıtı gösterilere polis sert müdahalede bulundu. Polisin gaz ve jop kullanması üzerine çıkan çatışmada onlarca kişi yaralandı. Yaşanan arbedede 51 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

POLİSLERDEN DE YARALILAR VAR

51 kişinin gözaltına alınmasına neden olan çatışmada çoğu sivillerden olmak üzere onlarca yaralının olduğu söyledi. Yaralıların arasında 4 de polis bulunuyor.

Polis, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında yutuyor.

Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Fransa'da düzenlenen gösteride yaşanan şiddet olayları çevreyi de etkiledi. 2 binden fazla göstericinin katıldığı eylemde uygulanan şiddetin ardından, protestocular da kontrolü kaybetti.

Şiddete uğrayan göstericiler, çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı.

Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı


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