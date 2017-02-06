Fransa'da 4 polis memuru, Afrika kökenli olduğu iddia edilen bir gence kontrol noktasında tecavüz etti. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmazken, dört polis gözaltına alındı.

4 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux yaptığı yazılı açıklamada, Paris'in kuzeyinde yer alan Seine-Saint-Denis banliyösünde, 22 yaşında bir gence copla toplu tecavüz etmekle suçlanan 4 polis memurunun perşembe gününden bu yana gözaltında tutulduğunu duyurdu.

Fransa'da polisler 22 yaşındaki gence copla tecavüz etti VİDEO

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

İddiaların açığa kavuşması için birçok görgü tanığının ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelendiği kaydedilen açıklamada, iddiaların doğruluğu durumunda gereken cezanın verileceği belirtildi.