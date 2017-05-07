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Fransa'da politik içerikli duş jeli satılıyor

Paris'te seçimin son günü politikacıların karikatürize edilmiş duş jelleri satışa çıkarıldı.

07.05.2017 - 16:44
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Fransa'da bugün sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmen saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecek.

Fransa'da politik içerikli duş jeli satılıyor

Fransa'nın deniz aşırı topraklarında ise oy kullanma işlemi ana kara topraklarından farklı saatlerde yapılıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde yaklaşık 50 bin polis, jandarma ve asker görev yapıyor.

KAMPANYA DUŞ JELLERİNE TAŞINDI

Seçimler öncesinde bir firma, kampanyayı duş jellerine taşıyarak herkesi şaşırttı. Duş jellerinin üzerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olanların karikatürize edilmiş fotoğrafları bulunuyor.

Fransa'da politik içerikli duş jeli satılıyor

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