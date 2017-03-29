Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da daha önce 4 polisin copla siyahi bir gence tecavüz etmesi ve geçen hafta da Çinli 56 yaşındaki bir adamın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor.

POLİSLE HALK ÇATIŞIYOR

Fransız halkı, polisin sert müdahalelerine karşı çıkıyor. Protestolar dün Çinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede devam etti. Çoğu Çinli ve yüzlerce Asya kökenli göçmen, başkentin kuzeydoğusundaki polis merkezi önünde gece yarısı yine protesto gösterisi düzenledi.

"Katil polis", "Gerçek ortaya çıkartılsın" diye slogan atan göstericiler, öldürülen göçmenin anısına karakolun önüne mumlar yakıp çiçekler bıraktı.

POLİSLER GÖZ YAŞARTICI BOMBA ATTI

Yapılan protestoları durdurmak isteyen Fransız polisi, dün protestocuların üzerine göz yaşartıcı bomba attı.

Dün yaşanan çatışmanın ardından 35 kişi gözaltına alındı ve 3 polis de yaralandı.

MUHABİR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

O anlarda RT'nin canlı yayınında olan bir kadın muhabir, olayın şaşkınlığını gizleyemedi.