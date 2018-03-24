Fransa'da rehineleri kurtarmak isteyen polis öldü

Dün Fransa'nın güneyinde rehine krizi yaşandı. Bir süpermarkete giren DEAŞ'lı 25 yaşındaki Redouane Lakdim, birçok kişiyi rehin aldı.

MARKETTEKİ ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Faslı saldırganın etrafa 6 el ateş ettiği ve olay sonrası 3 kişinin yaşamını yitirdiği 15'e yakın kişinin de yaralandığı bilgisi basına ulaşmıştı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Fransa'da polisin markete düzenlediği operasyonla da DEAŞ'lı saldırgan öldürülmüştü.

BİR FRANSIZ POLİS ÖLDÜ

Dün rehine krizine son vermek isteyen ve operasyonda yer alan 45 yaşındaki polis Lt-Col Arnaud Beltrame, saldırganın olduğu markete girmiş ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Fransız polisin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.