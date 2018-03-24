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Fransa'da rehineleri kurtarmak isteyen polis öldü

Fransa'da dün yaşanan rehine krizini sonlandırmak isteyen bir Fransız polis, rehinelerin olduğu yere girmiş ve yaralanmıştı. Fransız polisin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 11:25..
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Dün Fransa'nın güneyinde rehine krizi yaşandı. Bir süpermarkete giren DEAŞ'lı 25 yaşındaki Redouane Lakdim, birçok kişiyi rehin aldı.

MARKETTEKİ ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Faslı saldırganın etrafa 6 el ateş ettiği ve olay sonrası 3 kişinin yaşamını yitirdiği 15'e yakın kişinin de yaralandığı bilgisi basına ulaşmıştı.

Fransa'da rehineleri kurtarmak isteyen polis öldü

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Fransa'da polisin markete düzenlediği operasyonla da DEAŞ'lı saldırgan öldürülmüştü.

Fransa'da rehineleri kurtarmak isteyen polis öldü

BİR FRANSIZ POLİS ÖLDÜ

Dün rehine krizine son vermek isteyen ve operasyonda yer alan 45 yaşındaki polis Lt-Col Arnaud Beltrame, saldırganın olduğu markete girmiş ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Fransız polisin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

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