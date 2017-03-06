Fransa'da seçimler için siber saldırı endişesi

Yurt Dışındaki Fransızlardan Sorumlu Bakan Matthias Fekl, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki Fransızların haziran ayında düzenlenecek genel seçimlerde internet üzerinden oy kullanma seçeneğinin siber saldırı endişesiyle iptal edildiğini bildirdi.

TEHDİT ARTINCA BU KARAR ALINDI

Fransız Bakan, "Ulusal Bilişim Güvenliği Ajansının (ANSSI) uzmanlarının tavsiyesi ve elektronik oy verme işlemini etkileyebilecek siber saldırı tehdidinin artması üzerine bu karar alındı." dedi.

Bakan Matthias Fekl, seçimleri etkileme tehlikesi yüzünden, elektronik oy verme yönteminden vazgeçilerek risk almama görüşünün benimsendiğini ifade etti.

2012'DE UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTI

Elektronik oy verme işlemi ilk defa Fransa dışındaki 12 seçim bölgesinde 2012 yılındaki seçimlerde uygulanmıştı.

Bu genel seçimlerde yurt dışındaki Fransızlar, belirlenen seçim sandıklarında, posta yoluyla ya da vekaletle oy kullanabilecek. Yurt dışında bir milyon 300 bin civarında Fransız seçmenin olduğu tahmin ediliyor.

RUSYA'YA SİBER SALDIRI SUÇLAMALARI

Fransa, genel seçimler öncesi nisan ve mayıs ayında iki turlu düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala bazı adayların özellikle Rusya’dan gelen siber saldırılara hedef olduğu düşüncesinde.

Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen siber saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, gerekirse bu ülkeye misilleme yapabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayının da Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek muhtemel bir siber saldırıdan endişe duyduğu ve konunun milli güvenlik kurulu toplantısında ele alınacağı daha önce dile getirilmişti.