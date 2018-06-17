1 PKK'nın yetim bıraktığı çocuklar Babalar Günü hüznünü yaşıyor Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamın yetim bıraktığı 36 çocuk, Babalar Günü'nü buruk geçirmenin hüznünü yaşıyor.

2 Emre Akbaba: Galatasaray benim çocuk hayalim Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Milli futbolcu başkanla yaptığı görüşmede "Beni ya şimdi satın ya da ocak ayında Galatasaray'a imza atarım." dedi.

3 Sağlık Bakanlığı'ndan kaplıca arama portalı Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bulunan kaplıca tesislerinin şifa özellikleri, sularının niteliği ve bu tesislerdeki tedavi birimleri ile işletmeci bilgilerinin yer aldığı internet sitesini erişime açtı.

4 Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu 24 Haziran seçimleri için oy kullanan gurbetçiler, Paris'te yoğun katılım göstererek kuyruklara neden oldu.

5 Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran seçimleri için bulundukları ülkelerde oy kullanıyor. Bugün 6 ülkede daha sandık kuruldu.

6 Puro içen Maradona taraftarlardan özür diledi Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin’e destek vermek için Moskova’da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona Rusya’dan ve taraftarlardan özür diledi.