taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

24 Haziran seçimleri için oy kullanan gurbetçiler, Paris'te yoğun katılım göstererek kuyruklara neden oldu.

AA | 17.06.2018 - 12:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa’nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg’da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BÜYÜK KUYRUK

Oy kullanma işlemi dolayısıyle Boulogne - Billancourt'da bulunan konsolosluk önünde büyük kuyruklar oluştu.

Sandık kurulan tüm yurtdışı temsilciliklerimizi görmek için tıklayınız...

Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor.

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK: Kandil'de 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Kandil'de 44 terörist etkisiz hale getirildi

178
Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

261
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

72
Demirtaş Diyarbakır'ı başkent yaptı

Demirtaş Diyarbakır'ı başkent yaptı

136
Emniyetten patileri kesilen köpekle provokasyon uyarısı

Emniyetten patileri kesilen köpekle provokasyon uyarısı

95
Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

116
Merkel mülteci krizini Türkiye modeli ile çözecek

Merkel mülteci krizini Türkiye modeli ile çözecek

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM