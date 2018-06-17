Fransa'da seçmenler sandık başında kuyruk oluştu

Fransa’nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg’da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor.
KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BÜYÜK KUYRUK
Oy kullanma işlemi dolayısıyle Boulogne - Billancourt'da bulunan konsolosluk önünde büyük kuyruklar oluştu.
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Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor.