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Fransa'nın güneyini sel vurdu

Fransa’nın güneyinde aşırı yağışlar sele dönüştü, ülke çapında 6 bölgede turuncu alarm devam ederken, Gard bölgesinde 750 kişinin tahliye edildiği ve bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

İHA | 10.08.2018 - 18:21..
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Fransa’nın güneyinde özellikle Gard bölgesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle yetkililer alarma geçti. Bölgede aralarında birçok tatilcinin de olduğu 750’den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ölen veya yaralanan olmazken, haber alınamayan 70 yaşındaki bir alman vatandaşının kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

"KESİN BİR BİLGİ YOK"

Kimliği ve aracı bulunan Alman vatandaşının sele kapılmış olmasından endişe duyan yetkililer, “Şimdilik kesin konuşamayız, arkadaşlarıyla mı gitti yoksa sele mi kapıldı kesin bir bilgimiz yok.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, bölge valisi dikkatli olmaya ve bölgenin en tehlikeli yeri olan kuzeyine gidilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

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