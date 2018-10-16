Fransa'da sel felaketi: 13 ölü 8 yaralı

Fransa'nın güneyinde bulunan Aude bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Caddeler nehre döndü, çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Fransa'da sel felaketi ViDEO

13 ÖLÜ 8 YARALI

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle kırmızı alarm verildi, en az 13 kişi hayatını kaybetti, iki kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle 8 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Bölgede yaklaşık bin 500 haneye elektrik verilemiyor. Resmi açıklamaya göre, Trebes kentinde altı kişi, Villegailhenc'de iki kişi, Villardonnel, Villalier, Carcassonne kentlerinde de ölümler meydana geldi.

YOLLAR ÇÖKTÜ

Sel felaketinin boyutu karşısında halk çaresiz kaldı. Şiddetle akan ve nehirler oluşturan sel suları caddeleri, yolları harab etti, asfaltları parçaladı.

Bölgede neredeyse yıkılmayan köprü, geçit kalmazken araçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi.

HELİKOPTER İLE KURTARMA

Mahsur kalan vatandaşları tespit etmek için 5 helikopter sürekli gözetleme turları atarken, itfaiye, jandarma ve askerler de kurtarma ve tahliye işlemleri için seferber edilmiş durumda.

Yaklaşık 20 kentte etkili olan su baskını ve sel nedeniyle kırmızı alarm verildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe bölgede incelemeler yaptı.

BARAJLARIN TAŞMNA RİSKİ

Böglede yaşanan felaket bununla da sınırlı değil. Şiddetli yapışların doldurduğu barajlar, taşma tehdidi ile karşı karşıya. Özellikle Bin kişinin yaşadığı Pezens kenti, yakınlardaki bir barajın taşma riski nedeniyle boşaltıldı.

Aude Valiliği, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesinin 1,5 metrenin üzerine çıktığını açıkladı.Narbonne ve Carcassonne kentleri arasındaki tren seferleri iptal edilirken bölgedeki çok sayıda köy ve küçük yerleşim birimi tahliye edildi, mahsur kalanlar spor salonları ve belediyelere ait binalara yerleştirildi.