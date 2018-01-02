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Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede alarm

Etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 40 bölgede turuncu alarma geçildiği, 65 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

AA | 02.01.2018 - 02:06..
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Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Brötanya bölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildiği belirtildi.

Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede alarm

FIRTINA, SAATTE 250 KM HIZINDA

Sabah rüzgarın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve 65 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede alarm

France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede alarm

Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede alarm

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