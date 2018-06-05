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Fransa'da şiddetli yağış 7 bölgeyi alarma geçirdi

Fransa’da şiddetli yağışın sele neden olması nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verildi.

İHA | 05.06.2018 - 08:49..
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Fransa’da şiddetli yağışın sele neden olması nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verildi. Tüm vatandaşlara tehlikeli hava için uyarıda bulunulurken, yağış ve selden etkilenenlere sığınaklara gitmeleri ve elektrik kesintilerine karşı hazırlanmaları uyarısı yapıldı.

FELAKET UYARISI

Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Breton bölgesinde hava durumu tahminlerine göre daha fazla yağış meydana geldi. Şiddetli yağmurun sele neden olması üzerine Normandiya ve Pays de la Loire bölgelerinde fırtına tehlikesi için uyarı yapıldı.

Öğle saatlerinde ise Aube, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges ve Territoire-de-Belfort bölgelerinde turuncu alarm verildi. Turuncu alarm verilen bölgelerdeki tüm vatandaşlara tehlikeli hava için uyarıda bulunulurken, yağış ve selden etkilenenlere sığınaklara gitmeleri ve elektrik kesintilerine karşı hazırlanmaları uyarısı yapıldı. Fransa Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, bir aylık yağışa eş değer şekilde 50-60 mm yağmur düştüğünü belirterek, şiddetli yağışların yarın sona ermesinin beklendiğini bildirdi.

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